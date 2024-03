Oberhausen, Leverkusen, Grevenbroich Rund 20 Festnahmen bei Drogenrazzien im Ruhrgebiet

In Dortmund schlugen die Fahnder in einem Verfahren zu, bei dem bereits seit Februar 2023 gegen Mitglieder der organisierten Kriminalität ermittelt werde. Acht Haftbefehle und mehrere Durchsuchungsbeschlüsse seien am Dienstagmorgen in Dortmund und Iserlohn vollstreckt worden. Dabei seien noch einige weitere Personen vorläufig festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.