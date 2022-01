Kleve, Essen und Mülheim : Drogenrazzia in NRW – Polizeipanzer im Einsatz

Essen Bei einer Drogenrazzia hat die Polizei am Mittwoch 20 Objekte in Essen, Mülheim, Kleve und Balingen durchsucht. Mehrere Menschen wurden dabei vorläufig festgenommen.

Neben den 17 Objekten in Essen und dem Objekt bei Kleve wurden jeweils eines in Mülheim an der Ruhr und eines in Balingen (Baden-Württemberg) durchsucht. Hintergrund aller Durchsuchungen sei ein Ermittlungskomplex im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität, so Wickhorst. Die Ermittlungen dauern am Mittwochmittag noch an. Eine Presseerklärung der Essener Staatsanwaltschaft soll folgen.