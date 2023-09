Cannabis, Kokain und Bargeld sichergestellt Großeinsatz gegen organisierte Drogenkriminalität - 13 Festnahmen in NRW

Update | Düsseldorf · In den frühen Morgenstunden fanden in insgesamt elf Städten in NRW Durchsuchungen gegen die organisierte Drogenkriminalität statt. Unter anderem in Duisburg und Düsseldorf waren Beamte des LKA unterwegs. Das LKA sicherte Cannabis-Plantagen, Bargeld und eine Schusswaffe.

20.09.2023, 12:35 Uhr

5 Bilder Organisierte Drogenkriminalität – Durchsuchungen in NRW 5 Bilder Foto: dpa/Christoph Reichwein

In einem Großeinsatz gegen organisierte Drogenkriminalität sind am Mittwochmorgen Häuser, Wohnungen und Geschäftsräume sowie Tiefgaragen in NRW durchsucht worden. Die Aktion richte sich gegen mehrere Beschuldigte, „die im Verdacht stehen, unerlaubt Betäubungsmittel anzubauen und zu vertreiben“, teilten Staatsanwaltschaft Duisburg und Landeskriminalamt mit. Insgesamt wurden 13 Tatverdächtige festgenommen – darunter waren sechs Personen, die mit einem Haftbefehl gesucht wurden. Kriminalität ist in NRW wieder deutlich gestiegen Kriminalitätsstatistik 2022 Kriminalität ist in NRW wieder deutlich gestiegen Das Verfahren unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg richtet sich insgesamt gegen 21 Tatverdächtige zwischen 25 und 65 Jahren. Ihnen wird die unerlaubte Einfuhr und das Herstellen von Betäubungsmitteln sowie das (bandenmäßige) Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen beziehungsweise Beihilfe dazu vorgeworfen. Es habe Durchsuchungen in elf Städten in NRW gegeben - in Duisburg, Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Gladbeck, Wuppertal, Marl, Moers, Dinslaken, Oberhausen und Kalkar. Zudem gab es den Angaben nach einen Einsatz in Halstenbek im südlichen Schleswig-Holstein. Allein in Duisburg wurden drei Objekte in der Innenstadt durchsucht. Dort haben am frühen Morgen mehrere Beamte des LKA Beweismaterial in Tüten aus einem Hinterhof getragen. Es wurden zwei Cannabisplantagen in Duisburg und Marl, mehr als 140 Kilogramm Marihuana, 600 Cannabispflanzen, eine scharfe Schusswaffe, weitere Betäubungsmittel (mutmaßlich Kokain), über 170.000 Euro an Bargeld sowie zahlreiche sonstigen Beweismittel sichergestellt. Die Maßnahmen hatten bereits gegen 4.00 Uhr begonnen. Auch Spezialeinheiten der Polizei waren beteiligt. Insgesamt sollen mehrere hundert Beamte von Polizei und Zoll die mehrstündige Aktion durchgeführt haben. Mancherorts kamen auch Drogenspürhunde zum Einsatz. An den Maßnahmen beteiligt waren auch Spezialeinheiten der Polizei, Ermittler der Steuerfahndung und der Finanzermittlung. Hier geht es zur Bilderstrecke: Organisierte Drogenkriminalität – Durchsuchungen in NRW

(toc/atrie/dpa)