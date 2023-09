Durchsuchungen in mehreren Städten 400 Polizisten bei Drogen-Razzia im Kreis Mettmann

Hintergrund des Großeinsatzes ist ein seit Ende 2022 verdeckt geführtes Ermittlungsverfahrens wegen bandenmäßigen Handels mit Kokain und Marihuana. Schwerpunkt des Einsatzes ist die Stadt Velbert. Darüber hinaus gab es in Eckernförde, Essen, Detmold und Frankfurt am Main Durchsuchungen. „Seit November 2022 ermittelte die Kreispolizeibehörde Mettmann gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Wuppertal gegen einen 39 Jahre alten Velberter. Als Bandenchef soll er, gemeinsam mit mehreren Mittätern und Handlangern, fortgesetzt Kokain und Marihuana in umliegenden Städten gehandelt haben“, teilten die Ermittlungsbehörden mit.