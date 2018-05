DRK wirbt unter Flüchtlingen für Blutspenden

Projekt in NRW

Düsseldorf Das Deutsche Rote Kreuz will mehr Flüchtlinge in NRW davon überzeugen, Blut zu spenden. Sonst fehle es, wenn Migranten behandelt werden müssten, warnt die Organisation - denn das Blut von Menschen aus Deutschland sei nicht immer kompatibel.

Durch die Zuwanderung sehen sich die Blutspendedienste vor eine neue Herausforderung gestellt. Das berichtet das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Die Hilfsorganisation warnt davor, dass passende Blutkonserven fehlen könnten, wenn Flüchtlinge medizinisch behandelt werden müssten. Denn viele Menschen aus Afrika oder dem Nahen Osten hätten eine andere Blutgruppe als Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind.

„Wir Menschen haben evolutionsbedingt unterschiedliche Blutgruppen“, sagt Dr. Thomas Zeiler, Ärztlicher Geschäftsführer des Blutspendedienstes vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) West. In Deutschland seien vor allem die Blutgruppen A, B und 0 verbreitet. In anderen Regionen der Welt seien es dagegen andere, in Westafrika zum Beispiel die Blutgruppe Duffy (FY) mit den zusätzlichen Merkmalen a-,b-.