Coronakonforme Alternativen : Gottesdienst im eigenen Wagen

Auch an Ostern gab es vielerorts Drive-In-Gottesdienste, etwa in Sonsbeck. Foto: dpa/Arnulf Stoffel

Viele Kirchen verzichten an Weihnachten auf Präsenzgottesdienste, um Corona-Infektionen zu vermeiden. Manche Gemeinden organisieren Drive-In-Veranstaltungen als Alternative.

Hinfahren, Radio einschalten, Gottesdienst feiern – alles in dem geschützten Raum des eigenen Autos. Immer mehr Gemeinden in NRW bereiten sogenannte Drive-In-Gottesdienste an Weihnachten vor. Viele Städte haben bereits Erfahrungen mit anderen Drive-In-Angeboten wie Autokinos oder Konzerten gesammelt. Eine Erfahrung, von der auch die Kirchen profitieren können. In Grevenbroich und Viersen etwa sind Drive-In-Gottesdienste schon angekündigt. Nun hat auch die Pfarrgemeinde St. Georg in Bocholt bekanntgegeben, dass sie meherere Gottesdienste dieser Art veranstaltet.

Am Berliner Platz in Bocholt, wo es im Mai ein Autokino gab, werden ab dem 24. Dezember Gottesdienste abgehalten. Die Pfarrgemeinde hat sich mit dem Stadtmarketing zusammengetan und kurz vor Weihnachten die Termine angekündigt. Vier Gottesdienste soll es allein an Heiligabend geben, schon um 14 Uhr findet der erste statt – er ist auf Kinder ausgerichtet. Um 15:30 Uhr findet am Berliner Platz ein weiterer Gottesdienst statt, um 17 Uhr einer für Familien und um 18:30 einer für Erwachsene. Die Gottesdienste sind eng getaktet, denn jeder aus der Gemeinde soll die Möglichkeit bekommen, daran teilzunehmen. Am Berliner Platz gibt es genug Raum für 150 Autos, der 17-Uhr-Gottesdienst ist schon ausgebucht. Je Gottesdienst sind etwa 30 Minuten vorgesehen. Ein Vorteil gegenüber den Gottesdiensten in der Kirche: Autoinsassen dürfen nach Herzenslust die Weihnachts- und Gottesdienstlieder mitsingen.

„Mit den Drive-In-Gottesdiensten können wir den BocholterInnen in der Lockdown-Zeit eine Alternative bieten und gerade jetzt in der für uns gläubige Christen wichtigen Weihnachtszeit einen gefahrlosen Besuch eines Gottesdienstes ermöglichen“, sagt Pfarrer Matthias Hembrock von der Gemeinde St. Georg. Eine Anmeldung ist noch am Dienstag, 22. Dezember von 16 bis 18 Uhr über die Hotline der Gemeinde möglich unter 02871 254415. Wer die Frist verpasst, kann auch ohne Anmeldung zum Berliner Platz fahren, der Platz ist jedoch begrenzt. Drive-In-Gottesdienste gibt es dort auch am 25. und 26. Dezember, jeweils um 9:30 und 11 Uhr.