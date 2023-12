Auto prallt gegen Baum Drei Tote bei Verkehrsunfall im Oberbergischen Kreis

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen sind am Dienstagabend drei Menschen ums Leben gekommen. Ein Auto mit drei Insassen sei nahe Reichshof von der Straße abgekommen und „mit großer Wucht“ gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Abend mit. Reichshof befindet sich etwa 50 Kilometer östlich von Köln.