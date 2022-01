Drei in einer Nacht : Geldautomaten in Schalksmühle, Jüchen und Oberhausen gesprengt

In der Nacht auf Mittwoch wurden gleich drei Geldautomaten in NRW gesprengt. Die Täter flüchteten, die Ermittlungen der Polizei dauern an (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Oberhausen In Schalksmühle, Jüchen und Oberhausen wurden in der Nacht auf Mittwoch drei Geldautomaten gesprengt. Das Gebäude in Schalksmühle wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr benutzt werden kann.

Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Tat in Schalksmühle ereignete sich gegen 2 Uhr nachts. Unbekannte hatten dort einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Die Polizei vermutet, dass es sich um vier mutmaßliche Täter handelt. Mindestens einer soll laut einer Zeugin in Richtung Lüdenscheid geflohen sein. Die Filiale befand sich in einem Gewerbegebäude. Es kann aktuell nicht weiter benutzt werden, da es komplett zerstört ist. Neben Sprengstoffexperten des LKA ist auch ein Statiker im Einsatz, der die Stabilität des Gebäudes prüft. Ob die Täter Beute gemacht haben, ist aktuell noch unklar.

In Jüchen wurden der Vorraum einer Bank, angrenzende Räume und in der Nähe geparkte Fahrzeuge stark beschädigt. Auch hier flüchteten die Täter. Zeugen zufolge fuhren nach der Tat in der Nacht zu Mittwoch mindestens drei Menschen in einem dunklen Wagen in Richtung Autobahn 46, wie die Polizei mitteilte. Durch die Sprengung wurden demnach der Vorraum der Bank, angrenzende Räumlichkeiten sowie in der Nähe geparkte Fahrzeuge zum Teil stark beschädigt. Hinweise zur Beute waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauerten an.

In Oberhausen waren Gebäude so stark beschädigt, dass nach Aussage der Polizei Anwohner ihre Häuser verlassen mussten.

(bsch/dpa)