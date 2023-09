Sprockhövel, Niederkrüchten, Aachen Unbekannte sprengen mehrere Geldautomaten in NRW

Nach drei Geldautomatensprengungen in Nordrhein-Westfalen sind die Täter auf der Flucht. Zuerst knallte es in der Nacht zum Mittwoch in einer Bank in Sprockhövel (Ennepe-Ruhr-Kreis). Ersten Erkenntnissen zufolge flüchteten die Täter nach der Sprengung im Stadtbezirk Haßlinghausen mit einem schwarzen Auto Richtung Wuppertal, wie die Polizei in Dortmund mitteilte.