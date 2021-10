Auch gefälschte Impfausweise gefunden : Drei Festnahmen bei Drogenrazzia im Großraum Oberhausen

Oberhausen Die Polizei hat bei Durchsuchungen in Oberhausen, Wesel und Kamp-Lintfort drei Männer festgenommen. Es seien mehr als 100 illegal angebaute Cannabispflanzen entdeckt worden – und gefälschte Impfausweise.

Bei einer Drogenrazzia im Großraum Oberhausen hat die Polizei drei Männer festgenommen, die Betäubungsmittel angebaut und gewerbsmäßig vertrieben haben sollen. Bei Durchsuchungen von insgesamt sieben Objekten in Oberhausen, Wesel und Kamp-Lintfort seien am Freitag mehr als 100 illegal angebaute Cannabispflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien sowie dazugehörige Gerätschaften und Infrastrukturen entdeckt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.