Von „Tribute von Panem“ bis „Babylon Berlin“ In diesen NRW-Städten wurden bekannte Filme und Serien gedreht

Filme, Serien, Dokus. Im TV oder im Kino flimmern so einige Geschichten über die Leinwand. Einige davon wurden in NRW produziert. Wir zeigen eine Auswahl von bekannten Streifen, die in der Region gedreht wurden.

Im November 2023 kam die Vorgeschichte von „Tribute von Panem“ in die deutschen Kinos. Das Prequel „The Ballad of Songbirds and Snakes“ um den späteren Präsidenten Snow wurde teilweise in Duisburg gedreht. Nämlich im Landschaftspark.