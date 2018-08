Draußen übernachten in NRW: 8 ruhige Orte an Niederrhein, Eifel und Sauerland

Im Sommer kann man in tropischen Nächten draußen schlafen. Dort ist es oft kühler als in der eigenen Wohnung. Foto: Shutterstock

Düsseldorf Wenn in diesen Tagen das Thermometer auch nachts innerhalb der eigenen vier Wände Temperaturen über 25 Grad anzeigt, sehnt sich der ein oder andere nach einer Übernachtung im Freien. Wir haben ein paar Tipps.

Wer Lust hat, kann derzeit gut draußen übernachten. Selbst in den frühen Morgenstunden liegt die Außentemperatur in unserer Region immer noch bei um die 20 Grad. Wer nicht auf dem eigenen Balkon oder im eigenen Garten zelten kann, für den haben wir ein paar Tipps für ruhige Orte zum Draußenschlafen am Niederrhein, in der Eifel und im Sauerland. Ob man in die Natur will oder etwas Komfort und zumindest ein Holzdach über dem Kopf schätzt, für die meisten Bedürfnisse dürfte etwas dabei sein: