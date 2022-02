Kölner Prozess gegen Thomas Drach : Verteidigung scheitert mit Antrag auf Unterbrechung des Verfahrens

Der Angeklagte Thomas Drach (l.) am Montag im Kölner Landgericht neben seinen Anwälten Andreas Kerkhof (M.) und Dirk Kruse. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Im Prozess gegen Thomas Drach wirft die Verteidigung der Staatsanwaltschaft „schludrige Aktenführung“ vor. Nach etlichen Verzögerungen und eingeforderten Unterbrechungen seitens der Verteidigung könnten aber noch in dieser Woche erste Zeugen gehört werden.

Mit dem Helikopter wurde der frühere Reemtsma-Entführer Thomas Drach auch am zweiten Prozesstag nicht zum Kölner Landgericht gebracht. Begleitet von Spezialkräften wurde der 61-Jährige erneut in einer gepanzerten Limousine vorgefahren. Die hohen Sicherheitsvorkehrungen hält die Polizei rund um das Justizgebäude aber aufrecht: Wer in den Gerichtssaal will, wird durchsucht, auf dem Weg dorthin stehen schwer bewaffnete Polizisten.

Noch ist die Strafkammer nicht in die Beweisaufnahme eingestiegen. Erste Zeugen sind für kommenden Mittwoch geladen. Am Montag lehnte der Vorsitzende Richter gleich mehrere Anträge der Verteidiger ab. Rechtsanwalt Wolfgang Heer, der Drachs mutmaßlichen Komplizen Eugen W. vertritt, hatte unter anderem eine dreiwöchige Unterbrechung der Hauptverhandlung beantragt. Die Ermittlungsakte sei unvollständig, es sei außerdem nicht genug Zeit zur Einarbeitung gewesen, sagte Heer. Das sieht das Gericht anders. Heer warf der Staatsanwaltschaft eine „schludrige Aktenführung“ vor. So hätten die Verteidiger etwa ein Video nicht erhalten, dass bei einem der angeklagten Überfälle entstanden war. „Die Staatsanwaltschaft hat das Chaos in den Akten zu beheben“, sagte Heer. Die Staatsanwältin konterte: „Wir hocken nicht auf geheimen Ermittlungsakten und haben jede Akte weitergeleitet und dem Gericht vorgelegt.“

Drach und Eugen W. werden in dem Verfahren Überfälle auf vier Geldtransporter in Köln, Frankfurt am Main und Limburg vorgeworfen. In zwei Fällen soll Drach Wachmänner angeschossen haben. Die Anklage lautet auf versuchten Mord und besonders schweren Raub. Drach bestreitet die Vorwürfe und schweigt.