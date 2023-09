Oberleitungsschaden Bahnverkehr nach Störung an Dortmunder Hauptbahnhof wieder regulär

Update | Dortmund · Mitten im Berufsverkehr standen die Züge am Dortmunder Hauptbahnhof still. Erst in der Nacht zum Donnerstag wurde die Leitung repariert. Am Morgen kann es aber noch zu Verspätungen kommen.

07.09.2023, 07:46 Uhr

Der Haupteingang des Hauptbahnhofs in Dortmund. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marcel Kusch

Bahnreisende müssen am Donnerstagmorgen nicht mehr mit Störungen des Zugverkehrs am Dortmunder Hauptbahnhof rechnen. In der Nacht zum Donnerstag meldete die Bahn dann, dass die Reparaturarbeiten an der Oberleitung beendet seien. Der Regional- und Fernverkehr könne den Bahnhof seit kurz nach 1.00 Uhr wieder an allen Gleisen anfahren, sagte ein Bahnsprecher. Am Donnerstagmorgen lief der Verkehr weiterhin glatt, bestätigte der Sprecher auf Nachfrage. Ein Schaden an der Oberleitung hatte den Verkehr am Dortmunder Hauptbahnhof am Mittwochabend mehrere Stunden lahmgelegt. In weiten Teilen des Ruhrgebiets kam es dadurch zu Verspätungen und Zugausfällen. Sowohl Fernzüge als auch Regionalzüge waren betroffen. Zahlreiche Reisende kamen nicht aus Dortmund weg. Begonnen hatten die Probleme am späten Nachmittag im Berufsverkehr. Plötzlich ging am Dortmunder Hauptbahnhof nichts mehr. Eine Oberleitung sei beschädigt worden, sagte eine Bahnsprecherin. Durch die Bauart der Oberleitung seien nach Angaben der Bahn alle Gleise außer die Gleise 2 bis 5 betroffen gewesen. Bahnkunden wurden gebeten, sich in der digitalen Fahrplanauskunft zu informieren, ob ihr Zug fährt und wie sie ans Ziel kommen. Wodurch die Oberleitung beschädigt wurde, war der Sprecherin zufolge zunächst unklar.

(peng/albu/ldi/dpa)