Nach Streit mit Kindern und Jugendlichen Obdachloser stirbt am Dortmunder Hafen – neue Details

Dortmund · Am Dortmunder Hafen starb am Donnerstagabend ein 31-Jähriger. Er soll von vier Kindern und Jugendlichen getötet worden sein. Was bisher bekannt ist.

05.04.2024 , 14:01 Uhr

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung im Dortmunder Hafen ist am Donnerstag ein 31-jähriger Mann ums Leben gekommen. Zwei Kinder sowie zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren wurden als Verdächtige festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der nordrhein-westfälischen Stadt mitteilten. Ein mögliches Tatmesser wurde in Tatortnähe beschlagnahmt. Nähere Angaben zu den Hintergründen des Streits machten die Ermittler nicht. Der 31-Jährige war demnach obdachlos. 12 Bilder So arbeitet die Polizei in NRW 12 Bilder Foto: dpa/Rolf Vennenbernd Zeugen beobachteten den Streit gegen 18.30 Uhr und alarmierten die Polizei. Die vier zunächst flüchtigen Verdächtigen konnten wenige Minuten später festgenommen werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die vier Festgenommenen zufällig am Hafen auf das Opfer trafen. Die zwei strafunmündigen Kinder wurden nach ihren Anhörungen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die beiden Jugendlichen sollten am Freitag vernommen werden. Ob sie vor einen Haftrichter kommen, sollte geprüft werden. Die Ermittlungen der Mordkommission dauerten an. Am Abend sicherte die Kriminalpolizei noch Spuren am Tatort. Auch Taucher der Feuerwehr kamen zum Einsatz. Zunächst war noch unklar, wer der Tote ist.

