Lotto 6aus49 : Dortmunder gewinnt 7,5 Millionen Euro

Dortmund Per Zufallsgenerator wählte ein Lotto-Spieler aus Dortmund seine Zahlen aus und gewann damit 7,5 Millionen Euro. Sein Einsatz: 18,65 Euro. Insgesamt 45 Millionen wurden am Mittwoch ausgeschüttet.

7,5 Millionen Euro geben davon nach Dortmund. Ein Tipper gab am 18. Januar seinen Spielauftrag bei einer Westlotto-Annahmestelle ab. Für den Spieleinsatz von 18,65 Euro nahm er mit zwölf Tippreihen an den Lotto-Ziehungen am Mittwoch inklusive der Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 teil. Seine Glückszahlen hatte der Spielteilnehmer per Quicktipp, einem Zufallsgenerator, gespielt.