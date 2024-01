Cold Cases Dortmunder Ermittler rollen alte, ungelöste Kriminalfälle auf

Eine Ermittlungsgruppe der Dortmunder Polizei will zurückliegende und noch ungelöste Tötungsdelikte aus der Region aufklären. Insgesamt vier dieser wieder aufgerollten „Cold Case“-Fälle stellen die zuständigen Kriminalhauptkommissare gemeinsam mit der ermittelnden Staatsanwältin an diesem Freitag in Dortmund vor. Einer Sprecherin der Polizei zufolge geht es um teilweise Jahrzehnte zurückliegende Mordfälle. So ereignete sich etwa eine vorgestellte Tat bereits im Jahr 1977 in Arnsberg. Die Tatorte der übrigen Cold-Case-Fälle waren in Unna, Bergkamen sowie in Dortmund.