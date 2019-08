Versuchte Vergewaltigung : Dortmunder drei Jahre nach Überfall in Edinburgh gefasst

Dortmund Fast drei Jahre nach einer versuchten Vergewaltigung in Edinburgh ist ein Dortmunder als mutmaßlicher Täter gefasst worden.

Der 40-Jährige sei in Dortmund festgenommen und nun für ein Strafverfahren in der schottischen Hauptstadt am dortigen Flughafen in Gewahrsam genommen worden. Das berichtete Polizei am Dienstag zu dem ungewöhnlichen Fall.