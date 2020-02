Urteil in Dortmund : Frauenleiche im Koffer - Zwölf Jahre Haft für Ehemann

Urteil in Dortmund

Der Eingangsbereich des Landgerichts in Dortmund. Foto: dpa/Bernd Thissen

Dortmund Ein Mann tötet seine Frau mit 76 Messerstichen und versteckt die Leiche in einem Koffer. Das Gericht verhängt zwölf Jahre Haft wegen Totschlags - nicht wegen Mordes.

Das Dortmunder Schwurgericht hat einen 24-Jährigen aus Zwickau am Donnerstag wegen Totschlags zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Die Richter sind davon überzeugt, dass der Angeklagte im Juli 2019 in Dortmund seine Ehefrau mit 76 Messerstichen getötet und die Leiche anschließend in einem Koffer versteckt hat. Der Mann hatte im Prozess zu den Tatvorwürfen geschwiegen.