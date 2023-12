Lebensgefährlich verletzt Zwei wohnungslose Männer in Dortmund niedergestochen

Zwei wohnungslose Männer sind in Dortmund in zwei Nächten in Folge Opfer eines versuchten Tötungsdelikts geworden. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft sprach ein Unbekannter zunächst am Donnerstag gegen 0.13 Uhr einen 43-jährigen Obdachlosen in einem Dortmunder Park an und forderte Bargeld und ein Handy. Dies lehnte der 43-Jährige aber ab. Daraufhin habe der Unbekannte dem Obdachlosen „mit einem spitzen Gegenstand“ in den Bauch gestochen, teilten die Ermittler mit. Der 43-Jährige wurde schwer verletzt, der Täter floh. Der Mann konnte sich nach dem Vorfall schwer verletzt zur Wohnung einer Bekannten schleppen, die den Rettungsdienst alarmierte. Es bestand keine Lebensgefahr mehr.