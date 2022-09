Autorennen in Dortmund : Mit knapp 100 durch die Stadt - Frau soll Drogen genommen haben

Autorennen in Dortmund

Zwei Menschen haben sich in Dortmund anscheinend ein Autorennen geliefert. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Eine 20 Jahre alte Frau und ein 30-Jähriger sollen sich in Dortmund ein Autorennen geliefert und mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde durch die Innenstadt gefahren sein. Sie hätten mehrfach andere Fahrzeuge überholt, auch ein Rotlicht-Verstoß sei festgestellt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Polizei stoppte die beiden in der Nacht zum Dienstag und stellte die Autos sicher.