Zweitkleinste Hirsche der Welt : Pudu-Kitz „Maya“ im Dortmunder Zoo geboren

Dortmund Im Zoo Dortmund ist Nachwuchs bei den Pudus auf die Welt gekommen. „Maya“ gehört zu der zweitkleinsten Hirschart der Welt - und wurde als Leichtgewicht geboren.

Nachwuchs bei den winzigen Pudu-Hirschen im Dortmunder Zoo: In der Nacht zum Mittwoch (9. Oktober) wurde dort das Pudu-Kitz „Maya“ geboren worden, wie der Zoo am Montag mitteilte. Neu geborene Tier wiegen nur 700 bis 900 Gramm. Sie sind die ersten Tage sehr eng bei der Mutter. Das Gewicht des weiblichen Tieres konnte noch nicht festgestellt werden, weil beim Wiegen so kurz nach der Geburt Beinbruchgefahr bestehe, sagte eine Zoosprecherin.