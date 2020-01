Name steht noch nicht fest : 50 Kilogramm schweres Nashorn-Baby in Dortmund geboren

50 Kilogramm schweres Nashorn-Baby in Dortmund geboren

Name steht noch nicht fest

Am 8. Januar brachte Breitmaulnashorn-Dame Shakina dieses Jungtier nach 16 Monaten Trächtigkeit im Dortmunder Zoo auf die Welt. Foto: dpa/Marcel Stawinoga

Dortmund Im Dortmunder Zoo hat ein kräftiges Breitmaulnashorn-Baby das Licht der Welt erblickt. Der Junge ist gesund und stattliche 50 Kilogramm schwer.

Das teilte der Zoo am Freitag mit. Für den kleinen Kerl habe man zwei Tage nach seiner Geburt noch keinen Namen gefunden.

Breitmaulnashorn Shakina hatte 2014 bereits eine Tochter - Abebi - großgezogen, die im Zoo Kerkrade in den Niederlanden lebt. Die besonders große Nashornart ist sehr selten und lebt in freier Wildbahn in Afrika.