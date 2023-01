Geschenk der anderen Art Zoll in NRW beschlagnahmt Alligatorenfüße aus Paket

Vier auf Holzstöcken präparierte Alligatorenfüße hat der Zoll in Nordrhein-Westfalen in einem Postpaket aus den USA entdeckt und beschlagnahmt. Die „Kratzstöcke“ aus den Füßen eines Mississippi-Alligators seien als Geschenk an einen 48-jährigen Mann adressiert gewesen, teilte das Hauptzollamt Dortmund am Dienstag mit. Demnach war der Zoll in Gelsenkirchen Ende November auf die Präparate gestoßen.