„Das sind keine Bagatelldelikte“ Zentralstelle zur Bekämpfung von Umweltverbrechen nimmt Arbeit auf

Eine neue Sonderabteilung der Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Umweltkriminalität hat in Dortmund ihre Arbeit aufgenommen. „Nirgendwo sonst kann sich eine Staatsanwaltschaft so auf Umweltverbrechen konzentrieren wie hier“, sagte der nordrhein-westfälische Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) am Montag bei der Feier zur Gründung der neuen „Zentralstelle für die Verfolgung der Umweltkriminalität“ in Dortmund. Bei der Sonderabteilung soll Expertise gebündelt werden, um komplexe Sachverhalte etwa in Fällen von Abfallkriminalität, bei schwerwiegenden Verstößen gegen das Tierschutzgesetz oder anderen herausragenden Fällen von Umweltverbrechen aufklären und strafrechtlich verfolgen zu können.