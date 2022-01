Zahlungsaufforderungen an Autos aufgetaucht : Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche in Dortmund

Ein Blaulicht leuchtet am auf dem Dach eines Polizeiwagens (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Dortmund In Dortmund versuchen Kriminelle offensichtlich mit einer neuen Masche an das Geld der Bürger zu kommen. An verschiedenen Autos sind falsche Zahlungsaufforderungen gefunden worden. 55 Euro müssten für verbotswidrige Parken bezahlt werden.

Bürger hatten laut Polizei Dortmund bereits am Samstagabend die Behörden verständigt. Sie meldeten, dass sie an ihren Autos in der nördlichen Innenstadt verdächtige und vor allem falsche Zahlungsaufforderungen gefunden hatten. Betroffen waren folgende Starßen: Uhlandstraße, Krimstraße, Zimmerstraße, Brüsseler Straße und Kiepeweg.

Auf den angeblichen Zahlungsaufforderungen werden 55 Euro für das verbotswidrige Parken des Wagens gefordert. Gestaltet sind die Zettel mit einem Logo der Polizei NRW und Rechtschreibfehlern im Text. Betroffene sollten auf keinen Fall den Betrag auf das angegebene Konto überweisen. Stattdessen sollten sie zur nächsten Polizeiwache gehen oder online Anzeige erstatten, so die Polizei.

(felt)