Flughafen Dortmund : Airport im Aufwind – höchste Fluggäste-Zahl im Juni

Der Flughafen in Dortmund verzeichnet im Juni eine hohe Zahl an Fluggästen (Archivbild). Foto: dpa/Bernd Thissen

Dortmund Der Flughafen Dortmund ist nach der Corona-Flaute stark im Aufwind. Mit rund 694.000 Fluggästen ist die Zahl der Reisenden, die in Dortmund ins Flugzeug steigen, doppelt so hoch wie im vergangenen Jahr.

Nach der Flaute in Corona-Zeiten ist der Dortmunder Flughafen stark im Aufwind. Im zweiten Quartal dieses Jahres habe der Airport rund 694.000 Fluggäste verzeichnet und damit mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum (plus 130 Prozent), teilte der Flughafen am Freitag mit. Das Vor-Corona-Niveau sei damit fast wieder erreicht, im zweiten Quartal des Jahres 2019 seien es 715.000 Fluggäste gewesen. Blickt man nur auf den Juni 2022, so hat der Airport die Pandemiefolgen sogar schon überwunden - in diesem Monat kamen gut 250.000 Fluggäste und damit 4000 mehr als im Juni 2019.