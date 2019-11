Ärger über Türkei-Wahl : 63-Jähriger legt nasse Windeln vor Häuser von Türken

Dortmund Ein Mann soll Briefe mit eingenässten Windeln bei zahlreichen Türken in Dortmund hinterlegt haben. Hintergrund der ungewöhnlichen Aktion war das vermutete Wahlverhalten der Personen.

Weil er nach eigenen Angaben mit dem Wahlverhalten der in Dortmund lebenden Türken bei Wahlen in der Türkei unzufrieden war, soll ein 63-jähriger Deutscher zahlreiche türkische Ärzte, Geschäftsleute und Einzelhändler mit eingenässten Windeln belästigt haben. In mehr als 60 Fällen hinterlegte der Mann Briefumschläge mit den Windeln an Adressen in Dortmund-Huckarde, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.