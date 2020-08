Vorfall in Dortmund : 37-Jähriger stirbt nach brutalem Überfall

Vorfall in Dortmund

Dortmund Auf dem Weg von einem Kiosk nach Hause ist ein 37-Jähriger in Dortmund mit brutaler Gewalt überfallen worden. Er starb an seinen schweren Verletzungen.

Anwohner hatten ihn am späten Mittwochabend schwer verletzt in der Nähe seiner Wohnung im Stadtteil Wickede auf einem Fußweg gefunden. Dort sei er trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben, teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Staatsanwalt Henner Kruse sprach von massiver Gewalteinwirkung, die zum Tode des 37-Jährigen geführt habe. Nähere Details nannte er aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht.