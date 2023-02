„Die Fluggästen waren wohl informiert“ Warnstreik – Verdi legte Dortmunder Flughafen lahm

Die Lage sei dort ruhig geblieben, sagte die Verdi-Sprecherin am Nachmittag. „Die Fluggästen waren wohl informiert und sind auf andere Flughäfen ausgewichen.“ Es seien dafür auch einige Busse eingesetzt worden. Das Ganze sei „sehr geordnet“ abgelaufen. In der Frühschicht und zur Mittagsschicht hätten 60 bis 80 Beschäftigte an Kundgebungen am Airport Dortmund teilgenommen. Auch die Ankunfts- und Abfluglisten der Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn, die selbst nicht direkt von Warnstreiks betroffen sind, wiesen am Freitagmorgen Annullierungen von Verbindungen von und zu anderen bestreikten Flughäfen wie Hamburg oder München aus.