Vorbereitungen in Dortmund Wenn der BVB Meister wird …

„Wenn der BVB Meister wird, dann wollen wir Freude ausstrahlen und zeigen, dass wir feiern können.“ So fasst Thomas Westphal, Oberbürgermeister von Dortmund, die Aussicht für das kommende Wochenende bei der Pressekonferenz der Stadt am Dienstag zusammen. Ein Wort ist dabei entscheidend. „Wenn“, denn noch steht ein entscheidender Spieltag zwischen den Borussen und dem Sieg in der Bundesliga. Tickets für das Spiel am Samstag gegen Mainz gibt es schon lange keine mehr. „Die Anfragen für die Pressetribüne und die regulären Tickets sind so zahlreich, dass wir sie leider nicht alle bedienen können“, sagt auch Christian Hockenjos, Organisationsleiter des BVB. „Wenn der BVB Meister wird, findet die Schalenübergabe direkt nach dem Spiel auf dem Rasen statt.“ Danach wird – hoffentlich für die Borussia – die große Party steigen. „Der Plan ist: Die Mannschaft lässt am Samstag nichts anbrennen und dann feiern wir alle zusammen am Sonntag den Titel“, sagt Westphal.