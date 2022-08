Nach tödlichen Polizeischüssen in Dortmund : 16-Jähriger im Senegal beigesetzt

Nach tödlichen Polizeischüssen in Dortmund

Der 16-Jährige, der in Dortmund von Polizisten getötet wurde, ist im Senegal beigesetzt worden (Archivbild). Foto: dpa/Gregor Bauernfeind

Dortmund/Dakar Der 16-Jährige, der in Dortmund von Polizeischüssen tödlich verletzt wurde, ist im Senegal beigesetzt worden. Der Jugendliche war als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland gekommen und erst wenige Tage in Dortmund.

Nach den tödlichen Polizeischüssen in Dortmund ist ein 16-jähriger Senegalese in seiner Heimat beigesetzt worden. Lokale Medien zeigten am Freitagmorgen Bilder der Beerdigung im Dorf Ndiaffate. Wie die Bürgermeisterin von Ndiaffate, Aissatou Ndiaye, der Deutschen Presse-Agentur sagte, wurde der 16-Jährige gegen 21 Uhr Ortszeit beerdigt. Die Stadt Dortmund hatte laut einem Sprecher die Überführung des Leichnams bezahlt.