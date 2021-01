Dortmund : Vierjähriger baut Autounfall – Vater ging offenbar "kurz in Kiosk"

Vierjähriger baut Autounfall – Vater ging offenbar "kurz in Kiosk"

Dortmund In Dortmund hat ein Vierjähriger am Steuer einen Unfall mit einem Linienbus und einem weiteren Fahrzeug verursacht. Gegen den Vater des Jungen wird nun wegen mehrerer Vergehen ermittelt.

Der Vater ließ seinen Sohn am Sonntag offenbar kurz allein im Auto, woraufhin dieser vermutlich auf den Fahrersitz kletterte und den Zündschlüssel drehte, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Wahrscheinlich habe sein Vater am rechten Fahrbahnrand angehalten, um "kurz zum Kiosk zu gehen".