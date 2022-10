Vier Jahre nach Tat : Sexarbeiterin erwürgt – dritter Prozess gegen mutmaßlichen Täter

Dortmund Auf dem Straßenstrich im westfälischen Hamm wird eine Prostituierte erwürgt. Zweimal ist der mutmaßliche Täter deshalb schon verurteilt worden. Zweimal wurden die Urteile vom BGH gekippt. Jetzt startet der dritte Anlauf.

Mehr als vier Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer Sexarbeiterin in Hamm hat in Dortmund der dritte Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Zwei frühere Urteile sind vom Bundesgerichtshof aufgehoben worden. Dabei ist der Tatablauf eigentlich klar: Der 28-Jährige hatte nie bestritten, die Sexarbeiterin im September 2018 auf dem Straßenstrich erwürgt zu haben. Er hatte ihre Dienste in Anspruch genommen, dann aber nicht bezahlen können. Darüber soll es zum Streit gekommen sein.