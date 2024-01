„Das neue Braun ist blau“ Zehntausende bei Demo gegen AfD in Dortmund am Start

In Dortmund sind am Samstag nach Schätzung der Polizei mehr als 10.000 Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Es gebe immer noch Zulauf, eine höhere Teilnehmendenanzahl sei also möglich, schrieb die Polizei Dortmund am Samstagnachmittag auf der Internetplattform X, vormals Twitter.