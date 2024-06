Nach Angriff in Mannheim Viel Polizei bei Pax-Europa-Kundgebung in Dortmund

Rund eine Woche nach dem Messerangriff im Umfeld einer Veranstaltung der islamkritischen Bewegung Pax Europa in Mannheim hat der Verein unter viel Polizeischutz eine Kundgebung in Dortmund abgehalten. „Wir sind mit einem starken Aufgebot vor Ort“, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Neben uniformierten Polizisten seien auch Beamte in Zivil im Einsatz.