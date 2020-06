Seit Sonntag vermisst : Polizei Dortmund sucht zwölfjähriges Mädchen

Dortmund Die zwölfjährige Isabel Swist aus Dortmund wird seit Sonntagnachmittag vermisst. Zuletzt wurde das Mädchen gegen 15.45 Uhr in der Nähe ihres Wohnhauses im Stadtteil Huckarde gesehen.

