Mit 200 Stundenkilometern : Verkehrsanwalt flüchtet nach Tempoverstoß zu schnell vor Polizei

Dortmund Er müsste es eigentlich besser wissen - ein Fachanwalt für Verkehrsrecht ist mit teilweise 200 Stundenkilometern vor der Polizei geflüchtet. Die Beamten fanden sein Fahrzeug anschließend auf einem verlassenen Waldweg.

Ausgerechnet einen Fachanwalt für Verkehrsrecht hat die Polizei mit deutlich zu hohem Tempo erwischt. Anschließend habe der Mann versucht zu flüchten - erneut viel zu schnell, teilte die Polizei am Dienstag mit. Auf einer Stadtautobahn bei Bochum hatte er am Montag ein ziviles Videofahrzeug der Polizei mit Tempo 150 überholt - erlaubt waren maximal 100 Stundenkilometer. Auf eindeutige Anhaltesignale habe er nur zögerlich reagiert, dann aber Gas gegeben, um über die die A44 zu flüchten. Mit 200 Stundenkilometern bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von streckenweise 80 km/h sei er dabei ein lebensgefährliches Risiko für sich und andere eingegangen. Er müsse sich auf ein entsprechendes Strafverfahren einstellen, so die Polizei.