Mordkommission in Dortmund : Verdächtiger nach Stichen auf 22-Jährigen festgenommen

Mordkommission in Dortmund

Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Dortmund Mehrere Zeugenaussagen hatten die Ermittler der Mordkommission in Dortmund auf die Spur des Tatverdächtigen geführt. Er soll am Dienstag einen 22-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben.

Einen Tag nach dem versuchten Tötungsdelikt am Dortmunder Nordmarkt hat die Polizei in der Innenstadt einen 33 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann stehe im Verdacht, einem 22-Jährigen am Dienstagmorgen schwere Stichverletzungen zugefügt zu haben. Der Verletzte wurde nach der Attacke notoperiert und war danach außer Lebensgefahr.