Urteil in Dortmund : Vater in Badewanne mit Holzlatte erschlagen - neun Jahre Haft

Vater in Badewanne mit Holzlatte erschlagen - neun Jahre Haft

Urteil in Dortmund

Der Eingangsbereich des Landgericht in Dortmund. (Symbolfoto) Foto: dpa/Bernd Thissen

Dortmund Eine Frau aus Hamm ist zu neun Jahren Haft verurteilt worden, weil sie ihren pflegebedürftigen Vater im Streit mit einer Holzlatte erschlagen hat. Das Opfer war inmitten einer großen Blutlache gefunden worden.

Das Dortmunder Schwurgericht hat am Montag eine 47-jährige Frau aus Hamm wegen Totschlags zu neun Jahren Haft verurteilt. Die Deutsche hatte zugegeben, im März 2020 ihren pflegebedürftigen Vater im Streit mit einer Holzlatte erschlagen zu haben. Das Opfer war inmitten einer großen Blutlache in der Badewanne seiner Wohnung gefunden worden. Ermittler sprachen später von einem „äußerst blutigen Tatort“, den sie so noch nie gesehen hätten.