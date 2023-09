Polizeieinsatz in Dortmund Unfälle nach mutmaßlichen Autorennen junger Männer

Zwei junge Männer waren in Dortmund offensichtlich viel viel zu schnell unterwegs. Für den einen endete die Fahrt an einem Stein, der andere fuhr erst in eine Mauer, dann in ein geparktes Auto. Die Polizei macht eine klare Ansage.

24.09.2023, 12:41 Uhr

Die Polizei Dortmund findet deutliche Worte für die beiden “Möchtegern-Rennfahrer“: So sei es in einem Fall ein Wunder, dass niemand schwer verletzt wurde. Im zweiten Fall sei es „reines Glück“ gewesen, dass keine unbeteiligten Menschen zu Schaden gekommen seien. Der erste Verkehrsunfall passierte laut Polizei in der Nacht zum Samstag gegen 2 Uhr. Ein 25-Jähriger aus Werl war in Phoenix-West auf der Robert-Schuman-Straße unterwegs - Zeugen gaben an, dass er mit hoher Geschwindigkeit fuhr. An einem Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr den mittigen Grünbereich. Sein Auto schleuderte noch gegen einen Findling und kam schließlich zum Stehen, berichtet die Polizei. Der 25-Jährige und seine 26-jährige Beifahrerin aus Lüdinghausen blieben unverletzt. Das Auto stellten die Beamten sicher. Führerschein und Mobiltelefon des Fahrers wurden beschlagnahmt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro. Der zweite Unfall geschah während der Abmarschphase des BVB-Heimspiels auf der Hohen Straße kurz vor 18 Uhr. Ein 19-jähriger Dortmunder war Richtung Innenstadt unterwegs. Nachdem er an einer Ampel warten musste, ließ er Zeugen zufolge die Reifen seines Autos durchdrehen. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, berichtet die Polizei. Das Auto kollidierte zunächst mit der Mauer einer U-Bahn-Haltestelle und überfuhr eine Grünfläche. Anschließend fuhr der 19-Jährige mit gleicher Geschwindigkeit teils über den Gehweg und prallte schließlich gegen einen geparkten Wagen. Dadurch wurde noch ein weiteres geparktes Auto beschädigt. „Nur weil einige Fußgänger noch zur Seite sprangen, wurden diese nicht verletzt“, berichtet die Polizei. Durch umherfliegende Steine erlitten zwei Fußgängerinnen nur leichte Verletzungen. Der 19-Jährige und sein 20-jähriger Beifahrer aus Dortmund blieben unverletzt. Ihre Mobiltelefone wurden einkassiert, auch den Führerschein des 19-Jährigen stellten die Beamten sicher. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 30.000 Euro. Die Hohe Straße musste in Richtung Innenstadt bis 19.40 Uhr gesperrt werden. Die Polizei regelte mit starken Kräften den Verkehr der Abmarschphase.

