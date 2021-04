Dortmund und Bielefeld : Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße beim „Car-Freitag“

Dortmund/Bielefeld Bei verstärkten Verkehrskontrollen in Dortmund und Bielefeld sind zahlreiche Autofahrer wegen Geschwindigkeitsverstößen angehalten worden. Es wurden diverse Bußgelder an Raser verhängt, einige getunte Autos wurden sichergestellt.

Am Freitagabend - dem sogenannten Car-Freitag - gab es einen Sondereinsatz der Polizei zur Überwachung der Tuner- und Raserszene. Dabei wurden laut Polizeiangaben am frühen Abend 143 Fahrzeuge überprüft und bis tief in die Nacht hinein weitere 244 Fahrzeuge gestoppt. Die Beamten sprachen rund 206 Platzverweise aus. Drei Fahrzeuge wurden dabei sichergestellt. Insgesamt wurden während des Einsatzes 147 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und 70 Verwarngelder erhoben.

Schon in der Nacht vom Donnerstag auf den Karfreitag war es in Dortmund zu Ansammlungen der Tuningszene gekommen. Die Polizei zählte dabei bis zu 400 Fahrzeuge auf dem Wall, kontrollierte 150 Autos und sprach 135 Platzverweise aus.

Auch in Bielefeld wurden laut Polizeiangaben in der Stadt 164 Geschwindigkeitsverstöße gemessen und weitere 314 Verstöße auf den Autobahnen. In der Innenstadt kam es durch „Poser“ mit PS-starken Autos zu Ruhestörungen. Der Polizei fielen mehrere technisch veränderte Wagen auf, von denen drei sichergestellt wurden. Ebenso wurde bei den Kontrollen die Einhaltung der Corona-Vorschriften überprüft. Insgesamt wurden am „Car-Freitag“ 22 Bußgeldverfahren eingeleitet.