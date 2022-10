Mordkommission in Dortmund ermittelt : Auto getroffen – Unbekannte werfen 30-Kilo-Klotz von Brücke über A45

Dortmund Auf einer Brücke an der A45 bei Dortmund sollen Unbekannte einen schweren Gegenstand auf die Fahrbahn geworfen haben. Dabei wurde ein Auto getroffen.

Der 31-jährige Fahrer des getroffenen Pkw, der in Richtung Frankfurt unterwegs gewesen sei, habe plötzlich einen Einschlag an der Beifahrerseite bemerkt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Dortmund am Dienstag mit. Der Mann blieb unverletzt, die getroffene Scheibe splitterte. Er beendete seine Fahrt sofort. Die Polizei fand nach dem Vorfall am Montagabend in der Nähe den fast 30 Kilo schweren Fuß eines Verkehrszeichens, der vermutlich geworfen worden war. Die Polizei wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt, eine Mordkommission ermittelt. Gesucht werden nun Zeugen.