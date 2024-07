Stau wegen EM-Sieg Türkei-Fans feiern mit Autokorso am Dortmunder Wall

Dortmund · Laut Polizei kommt es in Dortmund zu Verkehrsbehinderungen: Fans der türkischen Nationalmannschaft feiern den Einzug ins EM-Viertelfinale mit einem Autokorso am Wall in der Innenstadt.

03.07.2024 , 00:49 Uhr

Ein aktuelles Bild aus Dortmund fehlt bislang. Hier: Türkei-Fans feiern am 22. Juni 2024 im Westfalenpark (Archivfoto). Foto: dpa/Christoph Reichwein

Zahlreiche Fans der türkischen Fußball-Nationalmannschaft haben in Dortmund den Sieg ihrer Mannschaft gegen das Team aus Österreich und den Einzug ins EM-Viertelfinale gefeiert. Laut Angaben der Polizei waren nach Abpfiff zahlreiche Fans mit Autos auf dem Dortmunder Wall unterwegs. Was bei Fahnen am Pkw und beim Autokorso zu beachten ist Fußball-Europameisterschaft Was bei Fahnen am Pkw und beim Autokorso zu beachten ist Demnach kam es an mehreren Stellen zu Verkehrsbehinderungen und gefährlichen Verkehrssituationen. Die Polizei ging daher mit einem Sperrkonzept gegen die Situation am Dortmunder Wall vor. Der Wall solle von den Zufahrtsstraßen gestaffelt verengt und wenn nötig gesperrt werden, hieß es am späten Abend. Die Türkei hatte sich im Achtelfinale mit 2:1 gegen Österreich durchgesetzt und erstmals seit der EM 2008 wieder das Viertelfinale einer EM erreicht. Dort trifft die Mannschaft am Samstag auf die Niederlande.

(peng/dpa)