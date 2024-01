Landgericht Dortmund Tödliche Polizeischüsse auf 16-Jährigen – Angeklagte verweigern Aussage

Im Prozess um die tödlichen Polizeischüsse auf einen 16-jährigen Flüchtling in Dortmund haben die Angeklagten zunächst die Aussage verweigert. Das Landgericht Dortmund hatte den fünf Polizisten und Polizistinnen auf der Anklagebank am Mittwoch die Gelegenheit geben wollen, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. An diesem zweiten Verhandlungstag wollte jedoch keiner von ihnen eine Aussage machen, so die Anwälte.