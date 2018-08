Dortmund: Titanenwurz in Rombergpark steht kurz vor Blüte

Dortmund Die Stadt Dortmund erwartet ein seltenes Naturschauspiel: Die größte Blume der Welt, die Titanenwurz, hat gegen 13 Uhr zu blühen begonnen. Am späten Nachmittag wird die vollständige Öffnung erwartet.

Die Titanenwurz im Botanischen Garten Rombergpark in Dortmund hat gegen 13 Uhr begonnen sich zu öffnen. Die Stadt bezeichnete sie bei Twitter als „Turbo-David". In den Pflanzenschauhäusern gedeihe die Titanenwurz „David“ prächtig. Daher stehe ihre Blüte „unmittelbar“ bevor, teilte die Stadt auf ihrer Website mit . Das gab es in Dortmund noch nie.

Die ungewöhnliche Pflanze ist inzwischen in zahlreichen Botanischen Gärten in Deutschland zu finden. Laut Stadt Dortmund haben bislang aber nur 18 von ihnen die Blüte präsentieren können. Auch in anderen Gärten weltweit wird die stinkende Blütezeit die Titanenwurz zelebriert: Im September 2017 öffnete sich die zweieinhalb Meter hohe Blume im Botanischen Garten in Bochum. Ende Juni 2018 im Botanischen Garten im New Yorker Stadtteil Bronx Tausende Schlange, um die Pflanze zu sehen und zu riechen.