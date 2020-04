Bei Drogenkontrolle : Tatverdächtiger versteckt sich über den Dächern von Dortmund

Dortmund Fast hätte dieser Plan geklappt: Um sich nicht der Polizei stellen zu müssen, versteckte sich ein Mann auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses. Doch Nachbarn beobachteten ihn. Und infomierten die Beamten.

Einen ungewöhnlichen Fluchtplan hatte ein 28-jähriger mutmaßlicher Drogenhändler am vergangenen Freitag in Dortmund-Marten. Nach einem Hinweis auf Cannabisplantagen in einem Mehrfamilienhaus in der Siedlung „Germania“ wollten Polizisten dort eine Dachgeschosswohnung überprüfen. Oben angekommen, bestätigte laut der Dortmunder Polizei starker Cannabisgeruch den ersten Verdacht.