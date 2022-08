Nach zwei Corona-Jahren : Studierendenvertretungen in NRW fordern Hilfe von Land und Bund

Dortmund Für eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets und finanzielle Unterstützung für Studierende spricht sich das Landes-Asten-Treffen NRW aus. Auch die Studierendenwerke sollten unterstützt werden.

Der Zusammenschluss von studentischen Hochschulvertretungen in Nordrhein-Westfalen fordert vom Bund Soforthilfen für Studierende. Den von zwei Corona-Jahren gebeutelten Studenten müssen in diesem Winter endlich substanziell geholfen werden, erklärte das Landes-Asten-Treffen NRW am Mittwoch in Dortmund und spricht sich neben Soforthilfen für eine Verlängerung des Neun-Euro-Tickets sowie eine gesteigerte finanzielle Unterstützung für die Studierendenwerke aus.