Streit unter Jugendlichen : Zwei Verletzte durch Messerstiche in Dortmund

Zwei Verletzte durch Messerstiche in Dortmund

Dortmund Zwei 14 und 15 Jahre alte Jungen sind in Dortmund durch Messerstiche verletzt worden. Vorausgegangen war dem ein Streit zwischen zwei Gruppen in der Nordstadt. Die Beamten stellten Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Bei einem Streit unter Jugendlichen in Dortmund sind zwei 14 und 15 Jahre alte Jungen durch Messerstiche leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren in der Nordstadt zwei größere Gruppen aus bislang ungeklärter Ursache aneinandergeraten.