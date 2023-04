Lievflugshows udn Mini-Car-Renne Modellbau-Messe startet in Dortmund

Zu der viertägigen Messe würden nun 355 Aussteller aus 17 Ländern erwartet, sagte eine Messesprecherin. Highlights seien etwa ein Flugsimulator für den Modellflug sowie Liveflugshows. Kinder und Jugendliche können sich unter anderem in der neuen Sportart Drone Soccer ausprobieren: Es gilt, per Funkfernsteuerung Kunststoffbälle durch die Luft ins gegnerische Tor zu manövrieren. Für Schulklassen bietet der Minicar-Club Rennen mit ferngesteuerten Autos an.